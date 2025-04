I Carrè verso la Biennale

New Design si svolge ogni due anni, invitando gli studenti dei licei artistici a confrontarsi su un tema specifico. Il tema del bando 2024-2025 è ‘Le radici del futuro: dialogo tra materiali innovativi e tradizionali per esplorare nuove prospettive estetiche e funzionali’.

Il Pcto, che ha visto la stretta collaborazione tra le docenti Marianna Mazzanti e Rosalba Galdiero del liceo Dosso Dossi, e i titolari dell’azienda Officinarkitettura di Pieve di Cento, Andrea Bernagozzi e Giorgio Buratti, ha portato alla selezione delle due opere realizzate dalle studentesse Beatrice Bacilieri, con il carré Lumière D’Or, ed Elena Guerzi, con il carré Marokintana.

Entrambe le opere verranno esposte, con i relativi progetti della classe IV F, presso le sale dell’ Arsenale. Grande soddisfazione da parte della dirigente scolastica Francesca Barbieri, della referente Pcto dell’Ufficio scolastico provinciale di Ferrara, di Maria Mancino, e della referente per il liceo artistico Dosso Dossi Virna Tagliatti.

Officinarkitettura è una manifattura Italiana, che realizza prodotti sartoriali ed esclusivi, per il mondo del rivestimento. Ogni creazione è concepita come un’opera d’arte, finita a mano con l’uso di prodotti naturali. Il know-how, e l’alta qualità dei materiali sono per l’azienda sinonimo di eccellenza, eleganza e prestigio.