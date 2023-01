I cattivi odori finiscono sul tavolo

La proposta di istituzione della commissione speciale sulla persistenza di odori sgradevoli in centro abitato a Copparo e Brazzolo. Sarà questo l’argomento all’ordine del giorno della commissione che è stata convocata per oggi alle 18 in municipio dalla presidente Elena Capatti. La proposta, lanciata dal consigliere indipendente Diego Farina, cui hanno aderito i consiglieri del gruppo Pd Enrico Bassi, Martina Berneschi, Anna Celati e Clara Tumiati, ha ottenuto l’unanime via libera nell’ultima seduta del Consiglio comunale dello scorso 19 gennaio. L’obiettivo è affrontare una questione particolarmente sentita dai cittadini del capoluogo e della frazione di Brazzolo. Da tempo ci sono lamentele per i cattivi odori.

v. f.