I cent’anni dell’Aeronautica militare "Chi controlla lo spazio aereo vince"

di Alberto Lazzarini

Emozionante e funzionale alla comunità locale e nazionale. Stiamo parlando della storia e del ruolo dell’Aeronautica militare che compie cent’anni e che anche a Ferrara viene celebrata in modo particolare, soprattutto in considerazione del fatto che Poggio Renatico ospita l’importantissimo Comando operazioni Aerospaziali, sede di due comandi Nato e un comando europeo. Nel quadro delle attività che ricordano il secolo di vita dell’Arma azzurra figurano quattro conferenze, la seconda delle quali si è svolta ieri mattina nella Biblioteca "Bassani" del Barco, condotta dal comandante del Coa, il generale di divisione aerea Claudio Gabellini. L’alto ufficiale ha voluto ricordare da un lato gli obiettivi dell’Aeronatica militare e dall’altro gli specifici compiti del Coa poggese. In entrambi i casi si tratta, ha osservato, di un ventaglio di attività a favore della popolazione secondo uno spirito di servizio ("il nostro non è solo un lavoro") che impegna costantemente i 38.000 addetti, compresi i "poggesi" (sono 1300 fra cui molti militari alleati, di 16 diverse nazionalità). E’ insomma "una grande risorsa per il Paese", ha affermato il generale, che anzitutto garantisce la sicurezza in cielo perché "se manca lassù non c’è nemmeno in terra". Di qui, ha aggiunto il comandante, l’importanza della deterrenza e dunque delle misure per far recedere ogni malintenzionato da eventuali azioni offensive. A lungo, ha poi chiosato, "sono stati effettuati troppi tagli di spesa" quando invece stiamo parlando di una sorta di assicurazione sulla vita "che non può essere ridotta". E poi, in caso di guerra, "chi controlla lo spazio aereo la vince". In realtà il ruolo dell’Aeronautica e nel caso specifico del Coa poggese non è solo con finalità militare. Il coordinamento sul fronte civile, infatti, è di enorme importanza poiché, ad esempio, organizza i soccorsi aerei in caso di emergenze in mare o in montagna, quando sono in atto calamità a cominciare dagli incendi o quando occorra trasportare ammalati o feriti gravi e anche per il trasporto di organi. Il Coa è la sede della sala operativa nazionale. Su questi aspetti si è soffermato il colonnello Giacomo Zanetti. Il generale Gabellini ha ricordato l’intensa e qualificata attività che tradizionalmente svolge, in riferimento alle previsioni del tempo, l’Aeronautica militare che "produce gran parte dei dati". Della storia ha infine parlato un pilota dello Stormo veneto soffermandosi sul tema-soccorsi, effettuati grazie ad aerei di assoluto valore tecnologico come l’elicottero HH139. Dietro queste macchine straordinarie c’è una grande tecnologia italiana e un’altrettanto superba professionalità fra i suoi tecnici, non solo piloti.