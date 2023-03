I cento anni della ’Fondazione Navarra’ Perego: "Qui si aiuti chi arriva in Italia"

Si è svolta ieri la cerimonia di inaugurazione delle manifestazioni per il Centenario della Costituzione della Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra culminata con la scopertura e benedizione da parte dell’arcivescovo Giancarlo Perego della targa dedicata ai fratelli Gustavo e Severino Navarra. Presenti all’evento ed intervenuti con un proprio saluto Nicola Gherardi Ravalli Modoni, presidente della Fondazione, Francesca Montesi, vice Prefetto vicario di Ferrara, Alan Fabbri, Sindaco di Ferrara, Gianni Michele Padovani presidente Provincia di Ferrara, Laura Ramaciotti, Rettore dell’Università di Ferrara, Alessio Mammi, assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca della Regione Emilia Romagna, Davide Bergamini, membro della Commissione agricoltura della Camera dei deputati della Repubblica, Matteo Lasagna, vice presidente di Confagricoltura nazionale, e numerosi rappresentanti del tessuto economico ferrarese. "I fratelli Navarra credevano fortemente nella vocazione agricola del ferrarese e nella potenzialità del territorio, - ha ricordato il presidente Nicola Gherardi - per cui desideravano che fosse data la possibilità ai giovani di sviluppare alte professionalità in campo agricolo. La Fondazione eretta ad Ente Morale nel 1923, ha sempre operato con lo scopo di favorire l’agricoltura attraverso il sostegno all’omonimo Istituto Agrario Statale di Malborghetto di Boara e di Ostellato, e alla formazione agricola agli imprenditori del settore, attraverso...