I cento anni dell’istituto Taddia. Un nuovo laboratorio con visori 3D

L’Istituto Fratelli Taddia compie 100 anni e come regalo, ieri ha inaugurato una nuova aula ‘Maker Space’ cioè un’aula con visori 3D e che sarà utilizzata per tutte le materie oltre ad avere la postazione radio per il progetto podcast, tutto questo reso possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento. Tutto questo, al termine dell’interessante incontro "100 anni dell’Istituto Taddia: l’innovazione che guarda al futuro" aperto dal discorso della dirigente Elena Accorsi puntando su due parole chiave: in labore e virtus. "Parole che campeggiano sulla facciata della scuola – dice – in labore perché in questi 100 anni sono stati accolti tantissimi studenti formandoli al lavoro. Virtus è invece la competenza che quotidianamente coltiviamo a scuola, dove fare e imparare si intersecano vicendevolmente. Da 100 anni lavoriamo con queste basi, affiancate all’innovazione didattica". Il vicesindaco Vito Salatiello ha sottolineando l’importanza storica e formativa della scuola per la città, evidenziando come molti suo studenti siano oggi protagonisti attivi nel tessuto produttivo e sociale locale. Il presidente della Provincia Daniele Garuti ha rimarcato quanto "la qualificazione professionale può dare grande spinta al territorio", mentre Tamara Labdaze di Confindustia Emilia ha evidenziato anche l’utilità dell’apprendistato. "Le Taddia hanno sempre avuto stretto legame con il territorio e influenzato positivamente il suo lo sviluppo economico – dice Raffaella Cavicchi, presidente di Fondazione Carice – siamo contenti di aver finanziato con 30.000 euro il nuovo laboratorio, dove ci sarà la possibilità di usufruire delle più moderne tecnologie".

Laura Guerra