I cento anni di Adriana, auguri alla maestra di intere generazioni

SAN BIAGIO

Festa di compleanno per Adriana Capitò, vedova Fuschini, di San Biagio. Maestra di intere generazioni sin dal 1946, ha di recente soffiato sulle simboliche ma secolari candeline per salutare le sue cento primavere. Attorniata dall’affetto dei propri cari, dei figli Augusto e Maura, della nuora Paola e nipoti, nella sua casa di via Ferrozzi ha ricevuto anche gli auguri, messi nero su bianco in una pergamena ricordo, firmata a nome del sindaco Andrea Baldini e della sua Giunta. Ha poi ricevuto una delegazione di ex allievi, nati nel 1968, che le hanno espresso le loro congratulazioni. Il tutto mentre la presidente della consulta cittadina, Francesca Ventura, le ha donato un omaggio floreale. Nonna Adriana nonostante gli acciacchi dell’età è ancora vigile e attiva: si tiene informata, legge libri e giornali, segue la Tv. Ha dedicato la vita alla famiglia. E al lavoro, nella scuola. Per 45 anni ha prestato alle elementari; dapprima, a Traghetto, Benvignante e Bando. Quindi nel suo paese natìo, San Biagio appunto, dove già insegnava colui che poi divenne suo marito: Francesco Fuschini. n.m.