I cento anni di attività della drogheria Montanari

A Poggio Renatico, nei giorni scorsi sono stati celebrati i 100 anni di un’attività che ha davvero saputo resistere al trascorrere del tempo e delle difficoltà. Si tratta della Drogheria Salumeria Montanari, che fu aperta nel 1924 arrivando fino ad oggi, 100 anni di attività nello stesso negozio di via Roma. Si sono dunque ritrovati il comune con il sindaco Daniele Garuti, l’assessore al commercio Paola Zanella e Marco Amelio di Ascom, per consegnare ai titolari una targa celebrativa. "Un riconoscimento per aver traghettato l’azienda di famiglia attraverso molti cambiamenti – si legge - superando ostacoli, adattandola a fasi e a situazioni economiche sempre diverse e nuove, con dedizione, determinazione, professionalità e con grande disponibilità, mantenendo inalterata la qualità dei prodotti. E’ un onore, un piacere ed un vanto poter consegnare a Carlo Alberto Montanari, in segno di riconoscenza e di gratitudine, questa testimonianza".

l.g.