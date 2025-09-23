I cento anni di Dervilla Leprotti. Candeline e festeggiamenti alla casa famiglia Sant’Antonio

Fu una delle primissime ospiti ad essere accolte 10 anni fa nella casa famiglia Sant’Antonio di via Calzolai, che per lei è diventata una seconda famiglia per la cura e l’amore con cui viene accudita ogni giorno. E oggi è stata una grande festa, tra i familiari, gli operatori e gli ospiti della struttura: tutti per Dervilla Leprotti, per rendere indimenticabile il giorno in cui taglia il traguardo dei 100 anni di vita. A festeggiare anche l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti, che ha raggiunto la residenza per portare personalmente, a nome della cittadinanza, gli auguri alla festeggiata e consegnarle la targa celebrativa realizzata dall’amministrazione, accompagnata dalla lettera di felicitazioni firmata dal sindaco Alan Fabbri.

Dervilla nacque a Poggio Renatico e dopo il matrimonio con Ugo Bonfatti – da cui nacquero i figli Maurizio e Maria Pia –, i due iniziano a girare l’Italia per motivi di lavoro. Prima di approdare definitivamente a Ferrara nel 1966, Dervilla e Ugo si spostarono tra Siracusa, Napoli e Cagliari. La sua famiglia, oggi, si compone anche di 5 nipoti e 8 bisnipoti, la più piccola di appena 2 anni. Residente a Cassana, Dervilla si spostava sempre in bicicletta verso la città. Nel corso della sua vita si è sempre occupata della casa. I festeggiamenti si sono tenuti anche con i familiari e i parenti.