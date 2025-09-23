Yoox, persone dietro i numeri

Yoox, persone dietro i numeri
Ferrara
I cento anni di Dervilla Leprotti. Candeline e festeggiamenti alla casa famiglia Sant'Antonio
23 set 2025
REDAZIONE FERRARA
I cento anni di Dervilla Leprotti. Candeline e festeggiamenti alla casa famiglia Sant’Antonio

Fu una delle primissime ospiti ad essere accolte 10 anni fa nella casa famiglia Sant’Antonio di via Calzolai, che per...

Fu una delle primissime ospiti ad essere accolte 10 anni fa nella casa famiglia Sant’Antonio di via Calzolai, che per...

Fu una delle primissime ospiti ad essere accolte 10 anni fa nella casa famiglia Sant’Antonio di via Calzolai, che per...

Fu una delle primissime ospiti ad essere accolte 10 anni fa nella casa famiglia Sant’Antonio di via Calzolai, che per lei è diventata una seconda famiglia per la cura e l’amore con cui viene accudita ogni giorno. E oggi è stata una grande festa, tra i familiari, gli operatori e gli ospiti della struttura: tutti per Dervilla Leprotti, per rendere indimenticabile il giorno in cui taglia il traguardo dei 100 anni di vita. A festeggiare anche l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti, che ha raggiunto la residenza per portare personalmente, a nome della cittadinanza, gli auguri alla festeggiata e consegnarle la targa celebrativa realizzata dall’amministrazione, accompagnata dalla lettera di felicitazioni firmata dal sindaco Alan Fabbri.

Dervilla nacque a Poggio Renatico e dopo il matrimonio con Ugo Bonfatti – da cui nacquero i figli Maurizio e Maria Pia –, i due iniziano a girare l’Italia per motivi di lavoro. Prima di approdare definitivamente a Ferrara nel 1966, Dervilla e Ugo si spostarono tra Siracusa, Napoli e Cagliari. La sua famiglia, oggi, si compone anche di 5 nipoti e 8 bisnipoti, la più piccola di appena 2 anni. Residente a Cassana, Dervilla si spostava sempre in bicicletta verso la città. Nel corso della sua vita si è sempre occupata della casa. I festeggiamenti si sono tenuti anche con i familiari e i parenti.

