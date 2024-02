I cento anni di Ermanna, grande festa a Francolino

Grande festa, domenica, per i 100 anni di Ermanna Grillanda nella sua casa di Francolino. Nata a Ferrara, si sposa con Cesarino Guelfi. Dal matrimonio nascono i 4 figli Erminia, Giancarlo, Giancarla e Anna Maria. I figli hanno regalato ai genitori i nipoti Cristiano e Matteo. Rimasta vedova all’età di 34 anni, Ermanna ha cresciuto i figli e lavorato per tani anni nel magazzino di frutta Tieghi a Francolino. Ermanna è brava a lavorare ai ferri e in cucina. Alla festa, a cui ha partecipato anche l’assessore Cristina Coletti per il Comune, e al taglio della torta non hanno voluto mancare la sorella di 87 anni, parenti e amici.