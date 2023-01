I cento anni di Maria Giorgi, nonna e insegnante

Giorno di festeggiamenti per Maria Giorgi, che ieri ha ricevuto nella sua abitazione di corso Isonzo la visita dell’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti, la quale a nome dell’amministrazione le ha consegnato la targa celebrativa dedicata a chi compie 100 anni e la lettera di auguri del sindaco: "È un giorno molto speciale, in cui porgere tutta la nostra gratitudine nei confronti di Maria Giorgi, che nel corso della propria vita in veste di mamma, nonna e insegnante ha educato diverse generazioni di ferraresi".