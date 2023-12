I cento anni di nonna Ampelia

Festa di compleanno lunedì per nonna Ampelia Bernardi. Che, ospite della casa di riposo per anziani ‘Opera Pia Manica’ di Argenta, ha salutato le sue cento primavere. Attorniata dall’affetto dei propri cari, della figlia, nipoti e generi ha soffiato sulle simboliche candeline di una torta, offertale per l’occasione dai familiari, dal personale e dai dirigenti della struttura. A porgerle gli auguri per il raggiunto traguardo del secolo di vita c’era anche il sindaco Andrea Baldini. Il primo cittadino, a nome della giunta municipale, le ha donato una pergamena a ricordo. Nativa di Monselice, Ampelia si trasferì a Portomaggiore all’età di 38 anni col marito di 44, col quale ha condiviso il duro lavoro nei campi. Amante degli animali ha sempre goduto della compagnia di un cagnolino.