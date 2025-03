I cento anni di nonna Gabriella: è la più anziana della struttura

Il 16 marzo Gabriella Campanini, classe 1925, ha compiuto 100 anni, un’età che oltre essere magica è un traguardo difficile da vantare. Nativa di Pieve di Cento e residente a Casumaro, per lei questo è stato un compleanno davvero speciale. Vive da 2 anni nella comunità ‘I migliori anni’ della frazione centese, ben accudita e vantando anche il primato di essere la più anziana della struttura, ricevendo anche per questo un affetto ancora più forte.

Mamma di 3 figli, di lavoro faceva la sarta e, rimasta vedova nel 2013, ha continuato ad essere seguita amorevolmente dalla figlia Emanuela. Decidono poi di trovare un luogo professionale e famigliare che le permettesse di circondarsi di persone con cui condividere ricordi e momenti significativi, ma anche fare attività e avere servizi. I famigliari la descrivono come una donna con tanta fede nel cuore e un grande amore per il figlio Gabriele, un ragazzo speciale con la sindrome di Down e ora di 53 anni, che vive alla Coccinella Gialla a Cento. "Fu assieme ad altri genitori una delle promotrici del ‘Dopo di noi’ – dicono – e quando le facciamo i complimenti per l’età portata bene e un viso senza rughe, dice che il suo segreto non sono state le creme ma tanta acqua del rubinetto".