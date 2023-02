I cento capolavori "Anche questo spazio è un’opera d’arte" Patto con la Pinacoteca

"Tanti nostri interlocutori, prestatori pubblici e privati, hanno abbracciato con grande entusiasmo questo progetto. Si sentiva la necessità di focalizzare, di dare una veste visiva, pubblica ed espositiva a questi due artisti: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa". Stando alle parole di Michele Danieli - co-curatore (insieme a Vittorio Sgarbi) di ‘Rinascimento a Ferrara. Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’ – la mostra organizzata da Ferrara Arte e dal Comune di Ferrara, visitabile da oggi fino al 19 giugno in un rinnovato Palazzo dei Diamanti, è una vera e propria impresa collettiva. Lo sforzo è notevole. Sono oltre cento le opere esposte, provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo. D’altronde, quale modo migliore per celebrare l’apertura del più importante monumento cittadino, chiuso da luglio 2021 per i più che noti lavori di restauro e riqualificazione (che hanno seguito il progetto dello studio Labics di Maria Claudia Clemente e Francesco Isidori)? "Una giornata surreale – afferma il direttore di Ferrara Arte, Pietro Di Natale – un esercito di opere che tornano nel luogo in cui sono state concepite: anche questa mostra è una creazione, un’opera d’arte". Di Ercole de’ Roberti vengono esposte 20 opere (di gran lunga il maggior numero di opere di Ercole mai riunito), dagli esordi alla compiuta maturità. Sono presenti gli scomparti del Polittico Griffoni, i Ritratti di Giovanni II e Ginevra Bentivoglio, provenienti da Washington, la Raccolta della manna e l’Istituzione dell’Eucarestia, direttamente dalla National Gallery di Londra, o, ancora, il Porzia e Bruto dal Kimbell Art Museum di Forth Worth. Non meno ricca la sezione dedicata a Lorenzo Costa, con le Storie degli Argonauti, qui riunite per la prima volta, l’Adorazione del Bambino da Lione, una Sacra Famiglia da Toledo (Ohio), la Veronica dal Louvre, il Ritratto del Cardinale del Minneapolis Institute of Art. Accanto a loro, opere di Mantegna, Cosmè Tura, Niccolò dell’Arca, Antonio da Crevalcore, Perugino, ecc. completano il percorso nel Rinascimento ferrarese e italiano. Inoltre – come ha dichiarato alla presentazione di ieri la direttrice delle Gallerie Estensi-Pinacoteca Nazionale di Ferrara, Martina Bagnoli – "la mostra è collegata alla Pinacoteca con un biglietto congiunto, per un percorso che si chiama ‘Quattro contesti ferraresi’, in strettissimo rapporto con il tema del Rinascimento, come strettissimo è il rapporto tra la Pinacoteca e Ferrara Arte". "Siamo orgogliosi: è una mostra che farà parlare di sé a lungo – commenta l’assessore alla cultura, Marco Gulinelli - come amministrazione, abbiamo scelto di condividere il periodo di massimo splendore del nostro patrimonio artistico e culturale: la bellezza del Rinascimento, età dell’oro della nostra città". All’inaugurazione erano presenti anche Andrea Fedele, direttore del sito Versalis di Ferrara, sponsor della mostra e sponsor unico del progetto didattico ‘I segreti dell’Officina ferrarese’, e Massimo Biancardi, direttore territoriale Emilia-Romagna est Bper Banca, sponsor della mostra.

Francesco Franchella