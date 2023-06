I cento quadri tornano a casa Rinascimento, ultimo giorno "Nelle sale viaggio tra i tesori"

di Francesco

Franchella

Discutono e chiacchierano a bassa voce, Patrizia e Andrea, prima di fronte all’Arcangelo Gabriele e alla Vergine Annunziata e, quindi, provando a scovare ogni dettaglio sulla lunga tavola dei Miracoli di san Vincenzo Ferrer. Vengono da Firenze: si sono presi un giorno di ferie per non perdere l’opportunità di visitare la mostra ‘Rinascimento a Ferrara: Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa’. Ieri era l’ultima data disponibile: oggi comincia il disallestimento e le oltre cento opere esposte torneranno nei loro musei e collezioni di tutto il mondo, dalla National Gallery di Washington ai Musei Vaticani.

Roberti e Costa tornano a casa. O, meglio, lasciano nuovamente la casa che li ha ispirati: la corte estense. Va detto: dei due artisti, forse, Ercole de’ Roberti è quello che ha attirato di più i visitatori accorsi dal 18 febbraio a Palazzo dei Diamanti. A tal proposito, lo scorso weekend la mostra è stata visitata da quasi 2700 persone, che hanno beneficiato anche delle aperture straordinarie serali. Durante le ultime ore, prima della definitiva chiusura, l’affluenza non era eccessiva: Andrea e Patrizia si sono goduti il percorso indisturbati. "Siamo qui perché Ercole de’ Roberti va conosciuto e apprezzato: ha tradotto il fascino di Ferrara in forme fantasiose e splendide – commenta lei – il culto della prospettiva di Firenze viene ribaltato dalla fantasia di Ferrara". "Non capita tutti i giorni di poter vedere una mostra interamente dedicata a una figura come quella di Ercole – aggiunge Andrea – abbiamo rischiato di perdere questa occasione. Ancora oggi ci chiediamo come abbiano fatto gli artisti ferraresi ad avere idee così fulminanti". Il pittore che ha affiancato Francesco del Cossa nel Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia è molto apprezzato anche da Sebastiano, cuoco bresciano appassionato di arte. Lavora nel weekend – spiega – durante la settimana ne approfitta per qualche escursione fuoriporta.

"Ho scelto Ferrara proprio per la mostra di Palazzo dei Diamanti, che mi sembra organizzata molto bene. Chi preferisco tra Roberti e Costa? Direi Ercole de’ Roberti. Sulla scia di Cosmè Tura, mi sembra più attuale, con il suo affascinante isterismo e la sua contemporaneità (forse) non voluta. Lorenzo Costa è più rinascimentale: è un gusto più lontano dal nostro". Può essere vero. Lo stesso Longhi, nell’Officina Ferrarese, definisce quello di Ercole un "personale cubismo, furente e immaginoso".

La stessa fantasia di Ercole, insieme alla purezza catartica delle forme di Costa, deve aver attirato anche Esther, giornalista di Bruxelles in vacanza a Ferrara, che si lascia fotografare davanti alla facciata di Palazzo dei Diamanti, mentre tra le sale si muovono alcuni studenti della scuola di specializzazione di storia dell’arte dell’università di Bologna. Tra questi, Simona, 27 anni: "è già la seconda volta che veniamo qui per studiare – spiega al Carlino – stiamo preparando un esame su questi pittori. La mostra è bellissima e racconta di un momento che interessa anche a noi bolognesi: sia Ercole che Lorenzo Costa, a un certo punto, vengono a Bologna".

Mentre si attendono i numeri complessivi dei quattro mesi di apertura, che verranno illustrati nei prossimi giorni, si segnalano altri dati sul weekend: 1.230 accessi al Castello Estense, 642 a palazzo Schifanoia e 200 al museo della Cattedrale, in attesa delle novità estive, alle porte.