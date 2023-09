I cieli del Delta, il video in Vietnam

In Vietnam si è conclusa la manifestazione internazionale Greco 2023 (Green growth show 2023) nell’ambito dell’Ho Chi Minh Economic Forum che ha approfondito la ‘Crescita verde – Verso Net Zero’. La Fondazione Italia-Vietnam su impulso dell’ambasciata del Vietnam in Italia ha coordinato la partecipazione all’Ho Chi Minh Economic Forum di alcune organizzazioni italiane come Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), il Parco del Delta del Po Emilia Romagna e alcune eccellenze italiane come Bonfiglioli Spa, Landi Renzo Group, Unitec Spa, New Font, Eagleprojects. Il territorio del Delta del Po, durante la giornata inaugurale che si è tenuta il 13 settembre, è stato presentato al meglio con la proiezione del video ‘I cieli del Delta’ realizzato da Milko Marchetti, fotografo naturalista, per il Parco del Delta del Po Emilia- Romagna. In Vietnam, l’obiettivo della crescita verde, si concretizza attraverso la ‘Strategia nazionale per la crescita verde, visione verso il 2050’, in cui si afferma che la crescita verde aiuta a utilizzare le risorse naturali in modo efficiente, riducendo le emissioni gas serra.