I cinquant’anni de ’La Provvidenza’: "Metti in tavola, arriva Mitterand"

È il custode dei gusti culinari dei ferraresi. Il tono della voce è compassato e un sorriso discreto non manca mai. Il garbo appartiene a una generazione che ora ha i capelli argentati. Giorgio Moretti ha sempre guardato la vita dall’altra parte del bancone. In mezzo ai tavoli, più che altro. Era il 2 giugno del 1974 quando, assieme ad altri due compagni di avventura, rilevava il ristorante la Provvidenza che, proprio oggi, si affaccia alla primavera numero cinquanta. "Stavo studiando a Padova perché volevo fare il vetrinista. Iniziai a fare il cameriere là, poi ci fu questa occasione e allora partii. Ma francamente non mi sarei mai aspettato di arrivare a questo traguardo", ci dice con un sorriso che sa di stanchezza e soddisfazione. Il ristorante di corso Ercole I d’Este resta saldamente ancorato al passato glorioso. "Ai bei tempi del maestro Franco Farina". Per dirla alla Di Pietro: che c’azzecca il direttore delle Gallerie Civiche d’arte moderna e contemporanea con il ristornate La Provvidenza? "Fu lui – risponde il patron – a lanciarmi nel mercato internazionale. Se sono ancora qui, per molta parte, lo devo a lui e all’ex sindaco Roberto Soffritti". Una storia nella storia, racchiusa per immagini nella copertina del menù. Politici, uomini dello spettacolo, del cinema, della cultura, attori, starlette. Alla ‘corte’ di Moretti sono passati i giganti di quello che continuiamo a chiamare secolo breve. Da Vasco Rossi a Jovanotti, passando per Lucio Dalla, Guccini, De Sica, Umberto Eco. E Alberto Sordi "che si sedeva sempre nel tavolo in cui siamo adesso: se non c’era questo, non veniva neanche". La sua è la generazione che ha accarezzato l’onda delle grandi rivoluzioni. Anche nel campo artistico. Se c’è un personaggio che alla Provvidenza ha lasciato il segno è stato Andy Warhol. "È stato un personaggio incredibile – racconta Moretti – che mi ha segnato profondamente. Stette qui una settimana, portato da Farina. Poi ci ospitò nella ‘sua’ New York. Un’esperienza indimenticabile". Così come indimenticabile fu la mattina in cui venne il presidente francese Mitterand.

"Mi chiamò la questura alla mattina, prestissimo – ricorda – e mi intimò di non muovermi da casa. Attorno a mezzogiorno, vidi il corso letteralmente invaso da polizia francese e italiana. Arrivò Mitterand. Fu una giornata incredibile". Dai racconti può sembrare strano, però il respiro della grande storia si scontra spesso con i piccoli (ma enormi) problemi della quotidianità. "Qui dentro ne ho passate di belle e di brutte – rivela Moretti allungando lo sguardo fino alla veranda che dà sull’esterno – ora ci troviamo ad aver a che fare con la scarsa reperibilità del personale e, anche prima del Covid, abbiamo avuto momenti difficili. Pensavo di chiudere, ma i clienti mi hanno salvato". La Provvidenza è una certezza, sul menù. "Anche perché ai ferraresi piace assaggiare le novità – chiude – ma poi tornano sempre ai grandi classici: il fritto all’italiana è sempre tra i più gettonati". Il gusto fa la storia.