I ’Cittadini del mondo’: "Una sede per le attività finalmente un incontro"

"Abbiamo un appuntamento con l’assessore Cristina Coletti, sarà il 22 aprile. Speriamo che questo incontro rappresenti uno spiraglio e prospetti una soluzione. Abbiamo bisogno di una ’casa’, le nostre attività ed i nostri servizi continui e gratuiti non possono continuare a vivere se non c’è una ’casa’ centrale e sicura", l’annuncio arriva dall’associazione ’Cittadini del mondo’. Gruppo che è rimasto senza una sede. "Il 30 maggio del 2025 – affermano – l’Amministrazione Comunale ci impone, dopo trent’anni, l’uscita dalla nostra sede di via Kennedy, senza indicarci nessuna alternativa". Finalmente l’incontro con l’assessore. I volontari ricostruiscono la loro storia, illustrano le cose fatte in questi anni. "L’associazione è stata fondata nel 1993, da cittadini ferraresi di varie provenienze, con lo scopo “di favorire l’integrazione e la tutela degli immigrati … e la promozione del dialogo e del confronto fra culture diverse” (dallo statuto). Ecco cosa abbiamo fatto è stiamo facendo e cosa vogliamo continuare a fare. Corsi d’italiano da più di vent’anni – elencano –, gratuiti, tutti giorni, con centinaia di iscritti ogni anno: quest’anno sono già 151; doposcuola per bambini e ragazzi; Tornei sportivi ’Giochi e parole’ con vari sport, tante squadre delle diverse comunità, a maggio sarà la 25ª edizione; redazione dei giovani di ’occhioaimedia’ con monitoraggio della stampa e produzione di video; laboratori nelle scuole, con la partecipazione, quest’anno, di 29 classi di Scuola superiore". E ancora, la presentazione del monitoraggio dei giornali locali a Casa Romei e la preparazione di ’Sono solo parole 2024’; convegno sulla profilazione razziale con l’Università di Londra, aprile-maggio 2023; manifestazione per la sicurezza sul lavoro e contro la discriminazione “per Yaya”, giovane proveniente dalla Guinea, morto in un hub di logistica.