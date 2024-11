I cittadini segnalano, il Comune c’è. E conquista il premio Municipium

Ferrara vince il premio Municipium Awards 2024 perché è uno dei Comuni italiani più attivi per quanto riguarda la gestione delle segnalazioni dei cittadini. È risultato essere quello che ha ricevuto maggiori segnalazioni tramite l’innovativa app, segnalazioni poi prese in carico e gestite dal Comune di Ferrara. A ritirare il premio per il Comune è stato il direttore generale Sandro Mazzatorta, ieri durante il Convegno Anci al Lingotto Fiere di Torino. Nell’ambito dell’interazione e della comunicazione con il cittadino è stata attivata l’app Municipium con la quale si possono inviare segnalazioni alle strutture comunali relative a sicurezza, strade, ambiente, aree pubbliche e altre indicazioni di pubblico interesse. Dal novembre 2023 a oggi sono pervenute tramite l’app 4731 segnalazioni, tutte di volta in volta elaborate. In questo periodo sono state prese in carico 760 segnalazioni, ora in elaborazione. Tramite l’App il cittadino può ricevere comunicazioni di pubblica utilità e di protezione civile inviate dal Comune, come di recente è avvenuto in vista dello spostamento della sede di un seggio durante le elezioni regionali. "È motivo di orgoglio sapere che i cittadini hanno subito risposto in modo attivo e propositivo alla segnalazione di criticità possibili presenti sul territorio, come buche sulle strade e punti pericolosi, tramite l’app Municipium, dando così la possibilità al Comune di agire con maggiore velocità rispetto al passato. La trovo una bella azione che rafforza il senso civico. Senso civico che ci è stato riconosciuto anche a livello nazionale con questo importante riconoscimento", così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri.

"Poter comunicare efficacemente e velocemente con i cittadini, anche mediante applicazioni, è tra gli obiettivi che ci siamo posti fin dall’inizio, rendendo più agevole avere notizie da parte del Comune e, d’altro canto, offrendo la possibilità ai cittadini di fare la propria parte, fornendo il proprio servizio civico con una immediata segnalazione. Sull’App Municipium stiamo lavorando intensamente, per farla conoscere sempre più in città quale strumento valido di facilitazione, come stiamo operando in maniera sinergica per rendere sempre più alla portata di tutti gli strumenti digitali, con corsi gratuiti specifici e postazioni dove poter imparare a conoscere e a usare queste app, anche per chi non ne è pratico", aggiunge l’assessore con deleghe ai Servizi Informativi, Digitalizzazione e Smart City Francesca Savini.