I civici: "Il problema del disagio giovanile"

Il recente episodio di aggressione subita da una tredicenne parmense lo scorso 18 marzo a Comacchio, per la quale sono stati denunciati dai carabinieri quattro minorenni tra i 12 e i 15 anni quali presunti responsabili, ha spinto la capogruppo consiliare de’ La Città Futura-M5S Sandra Carli Ballola a presentare una mozione. Una mozione con la quale propone un’indagine di ampio respiro sulla condizione giovanile per mettere a punto un progetto dedicato ai ragazzi. Quanto recentemente avvenuto, "è un fatto socialmente preoccupante per tutti noi che abitiamo qui" – afferma la consigliera, che chiederà innanzitutto al Consiglio comunale di esprimere solidarietà e vicinanza alla ragazzina e alla sua famiglia, e di interrogarsi su quanto avvenuto per capirne le ragioni e trovare risposte. A suo parere, "occorre mettere in campo azioni concrete e un progetto di largo respiro che indaghi la condizione giovanile oggi a Comacchio – si legge nella mozione -, a cominciare dal lavoro, dalla scuola, dai valori, dai bisogni, dalle aspettative, dai luoghi di aggregazione. Occorre ricostruire luoghi di socializzazione per facilitare l’aggregazione e consentire ai ragazzi di dire ‘noi’ non solo riferendosi al cascame di socializzazione che è la banda. Offrire alternative che sfuggano a ciò che innesca atteggiamenti oscillanti tra l’opacità dell’indifferenza e l’esaltazione della violenza".

v.f.