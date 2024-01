I civici Maresca e Fusari, ipotesi lista unica

La riserva ancora non è sciolta definitivamente. Ma si alza il livello dell’appetibilità sul ’mercato’ della politica nel centrosinistra. Stiamo parlando dei due gruppi civici guidati da Roberta Fusari e Dario Maresca, Azione Civica e Ferrara Bene Comune. La prossima settimana, il gruppo di Maresca avrà un’assemblea decisiva nella quale verrà discussa la linea e, la novità più rilevante, è che sarà proposta una sorta di federazione tra i due gruppi. È evidente che, in chiave elettorale, questa operazione di ’fusione’ pur nel rispetto delle singole identità si trasformerà molto probabilmente in un’unica lista. Un gruppo che parla a una voce sola. E proprio qui sta l’elemento di interesse. Sono gli ultimi giorni delle trattative, nel campo di centrosinistra. Di fatto, al di là degli animatori del ’Tavolino’, manca solo la parola di Fusari e Maresca a sostegno dell’uno o dell’altro candidato. Per cui, gli interlocutori politici dovranno ora tener conto che parleranno con un gruppo unico. Un gruppo che, sommando diverse sensibilità del mondo civico, potrebbe raccogliere buone percentuali sotto il profilo elettorale.

Per la verità, chi osserva da tempo i movimenti politici, ha notato che l’avvicinamento tra Maresca e Fusari non nasce negli ultimi giorni. Anzi. In questi mesi di estenuanti trattative, tra tentativi di conciliazione e strappi inevitabili – stiamo parlando dei dialoghi interni al Tavolo per l’Alternativa – i capigruppo di Azione Civica e Ferrara Bene Comune hanno lavorato quasi sempre assieme. Esprimendo, peraltro, una linea a tratti sovrapponibile. Sempre contraddistinta da due fattori: i temi e il garbo.

Ora, se è vero che la riserva formalmente non è stata sciolta, è altrettanto vero che i corteggiamenti non mancano. C’è chi dà già per certa la loro adesione alla ’cordata’ che sostiene la candidatura dell’avvocato Fabio Anselmo. Da quello che trapela, in effetti, parrebbe essere proprio questo l’orientamento dei due gruppi. Anzi, del gruppone. A ogni modo, per la parola definitiva, bisognerà attendere la prossima settimana.

Federico Di Bisceglie