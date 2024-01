I civici si contano: "Il nome entro una settimana"

Un brusio di sottofondo. Voci che si rincorrono. Roberta Fusari, capogruppo di Azione Civica è nel pieno dell’assemblea con il suo gruppo, assieme a Ferrara Bene Comune guidato da Dario Maresca. "Siamo alle battute finali", dice a più riprese nel corso della conversazione. Per i civici è il momento di contarsi, o meglio di decidere "come esserci". Una questione di postura? In realtà c’è ben altro. Ma partiamo dai fatti. Questa settimana si terrà una riunione degli ‘orfani’ della candidatura di Laura Calafà. Una riunione organizzata formalmente dal socialista Davide Stabellini, rivolta ai partiti e alle civiche che avevano espresso un orientamento favorevole verso l’ipotesi della professoressa che poi ha dato forfait. "Entro questa settimana, saremo noi a sciogliere le riserve", dice Fusari con un velo di ironia. A lei va riconosciuto infatti il merito di essere stata tra le prime a fare pressing affinché si arrivasse a una sintesi sulla candidatura. "Siamo in ritardo – dice Fusari – lo sappiamo. Ma ora noi civici, corteggiati da più parti, dobbiamo capire bene come muoverci e chi sostenere in termini di candidatura". Insomma non è scontato un appoggio incondizionato all’avvocato Anselmo, attualmente sostenuto fortemente da Pd e Movimento 5 Stelle (oltre che dal gruppo Misto, Rifondazione e la Sinistra per Ferrara). Fusari e Maresca hanno, in questo momento, un’oggettiva appetibilità sul mercato perché rappresentano i due gruppi civici che, nel centrosinistra, si sono maggiormente distinti per intraprendenza e qualità delle iniziative realizzate. E ne sono consapevoli. "Abbiamo avuto recentemente un incontro anche con la Comune – dice ancora Fusari – con la quale vogliamo mantenere una linea di dialogo". Parla in ottica inclusiva, la capogruppo in Consiglio di Ac. Sì, perché "l’obiettivo resta quello di vincere le elezioni". Non meno importante, tuttavia è "preservare il nostro patrimonio civico e difendere i contenuti che in questi anni abbiamo portato avanti". Questa settimana sarà cruciale e l’incontro tra i vari soggetti che sostenevano Calafà, altrettanto.

f. d. b.