I clacson dei camion per l’addio a Benazzi

Il doloroso e dirompente suono dei clacson dei camion che seguivano il carro funebre, un autotreno con la grande scritta bianca, sul telone blu "Fabiano", alla sinistra della piccola chiesa. Una straordinaria dimostrazione d’affetto e vicinanza da tutta la comunità di Caprile. Il mazzo di rose rosse che ricoprivano la bara, i toccanti e sofferti, accompagnati dalle lacrime, ringraziamenti dei figli Marco ed Anna durante la messa. Sono solo alcuni dei tanti momenti del funerale, svoltosi ieri pomeriggio, nella piccola frazione di Codigoro, dell’imprenditore Floriano Benazzi (foto) deceduto una settimana fa a bordo della sua auto mentre stava tornando da una visita medica alla quale aveva portato l’adorata moglie Donatella.

Era titolare dell’omonima azienda di autotrasporti, e ha perso la vita, in seguito ad un malore improvviso, sull’autostrada A13 all’altezza di Interporto nel Bolognese, seguito poi dalla tragica uscita di strada a bordo della sua Bmw. La moglie, ricoverata all’ospedale Maggiore di Bologna, aveva subìto un delicato intervento chirurgico alle vertebre e al torace e resta, fortunatamente le sue condizioni sono in netto miglioramento. All’esterno una folla commossa, attendeva il feretro, fra loro una rappresentanza provinciale della Cna, tutti i suoi collaboratori, gli amici e conoscenti di quell’uomo colto e gentile, umile e modesto, che suonava anche l’organo in chiesa, scomparso a 64 anni. In chiesa tutti i suoi fratelli ed i familiari tutti col fratello Fabiano che ha letto alcuni brani durante la messa. Don Marco, nell’omelia non ha mancato di ricordare la difficoltà nell’accettare queste perdite, ma nella consapevolezza che non è un addio ma un arrivederci. La figlia Anna, ha ricordato singhiozzando come non "voleva lasciare sola la mamma".

Il sindaco, Alice Sabina Zanardi, ha declinato con tanta sensibilità, chi era Floriano. "Fatico a trovare le parole, non credo ne esistano per descrivere tanto dolore e tanto buio di fronte - ha detto - alla perdita di una persona tanto buona, gentile ed altruista. E’ stato un faro per i suoi adorati figli e per sua moglie ed ha fatto la differenza in termini di umanità e rispetto nei riguardi dei dipendenti: lui sarà per sempre ricordato da tutti come un titolare onesto, cordiale e profondamente umano. Ti sia lieve la terra car Floriano - ha concluso - ti porteremo sempre nei nostri cuori e non dimenticheremo mai il grande Uomo che sei stato".

