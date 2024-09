I colori del Carnevale in vetta al Monte Rosa

Da Singapore fino al monte Rosa. Lo striscione del Cento Carnevale d’Europa sta girando il mondo grazie alla passione di un centese che ha come obiettivo portare orgogliosamente la kermesse carnevalesca nei luoghi simbolo del globo. Si chiama Marco Govoni ed è appena rientrato dalla sua ultima avventura. "È stata una piccola impresa in quota – inizia il suo racconto –. Con gli amici, tra i quali Luca Cristofori che è già venuto con me in diverse occasioni, abbiamo portato con noi lo striscione nella salita e l’abbiamo sfoggiato sul monte Rosa, la seconda vetta più alta d’Italia, davanti al Rifugio Margherita, il più alto d’Europa. È stata una faticata trasportarlo fin lì ma ancora una volta abbiamo voluto portare il nostro carnevale in un luogo simbolo. Le persone che ci hanno visti? Erano tutte abbastanza prese dalla fatica per arrivare al Rifugio ma ci guardavano con curiosità e qualcuno ci ha fatto domande".

Con i suoi colori e la grinta di questi ragazzi, il Cento Carnevale d’Europa è dunque arrivato fin sul monte Rosa, colorato come la kermesse, al rifugio che si trova sulla Punta Gnifetti a 4.556 metri. Ultima di una serie di imprese. "Ho iniziato nel 2017 – racconta – portando lo striscione in valigia con me per un viaggio dall’altra parte del mondo. Perché lo faccio? Perché sono nato in mezzo al carnevale e l’ho vissuto in tutte le sue forme, l’ho vissuto da bambino guardando i carri che mi passavano davanti a casa, poi l’ho visto da dentro entrando anche in due società. Mi sento orgoglioso di questa manifestazione che, come il Guercino, è divenuta un simbolo di Cento e della nostra voglia di portare in giro e mostrare la nostra centesità. Il carnevale ci ha resi famosi in tutto il mondo e ci rappresenta, perché parla di arte e di comunità. Portare in giro il simbolo del carnevale, per me è motivo di vanto".

Idea e passione. "Il primo viaggio è stato a Singapore dove ho scattato la foto con alcuni abitanti del luogo ai quali ho spiegato cos’era quello striscione, cosa fosse il carnevale e che siamo gemellati con Rio – racconta –. Poi ho portato lo striscione a Cordoba in occasione della loro festa più importante, sul ponte simbolo della città. Poi a Lisbona e Madrid, cercando sempre di gemellare lo striscione con luoghi simbolo delle città in cui mi trovavo. L’ho portato anche a Barcellona davanti alla Sagrada Familia. Continuerò in questa mia impresa. Il mio sogno? Vorrei riportarlo a Rio, magari in sfilata al Sambodromo proprio con un carro di Cento".

Laura Guerra