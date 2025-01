I colori della conoscenza. Joan Mirò protagonista con Daniela Cappagli

Oggi alle 17, in sala Agnelli, parte il nuovo ciclo di incontri ’I colori della conoscenza: i linguaggi e le scienze’, curato dall’Istituto Gramsci. L’incontro sarà disponibile anche in diretta video sul canale youtube di Archibiblio. Protagonista di questa conferenza: Joan Mirò, pittore e artista visionario di grandissima capacità produttiva. A spiegare ’l’immaginifico visionario’ del pittore, Daniela Cappagli. Mirò ha creato un’espressione che va oltre il figurativo e l’astratto, pur rappresentando la realtà. Tuttavia la sua ’verità reale’ è ridotta a forme primarie e trasfigurata attraverso il sogno e la visione. La produzione di Joan Mirò si può quindi considerare ricca di poesia. Gli storici dell’arte lo includono tra i nomi principali che hanno contribuito a formare la corrente pittorica del Surrealismo, ma il suo ’andare al di là del realismo’ lo ha portato a costruire un suo personale e geniale vocabolario espressivo. Con uno stile molto particolare, le sue opere di pittura, scultura, ceramica, scenografia e stampa sono state sempre libere da condizionamenti esterni. Nella storia dell’arte del ‘900 è un unicum, non classificabile solo all’interno di un movimento preciso. Daniela Cappagli, già docente di lettere, dopo la laurea ha conseguito il Master in Storia dell’Arte. Dipinge per passione e ha partecipato ad esposizioni e mostre. L’incontro ha valore legale di corso di formazione e aggiornamento, ai docenti iscritti verrà rilasciato attestato di frequenza e agli studenti iscritti attestato per accedere al credito formativo.