"I coltivatori nemici del verde?. Non è vero, sono i primi custodi"

Cena del mondo agricolo in una delle eccellenze del settore come l’azienda Lodi per sostenere Guglielmo Garagnani, già presidente Confagricoltura e ora candidato alle elezioni europee nella lista di Fratelli d’Italia, e di Beatrice Lodi che corre per il consiglio comunale di Ferrara. A fare da anfitrione il padre Vittorio Lodi promotore per tanti anni della famosa Festa Tricolore di Mirabello. Tra gli ospiti il senatore Roberto Menia, gli onorevoli Mauro Malaguti e Luca Bellotti e il presidente di Confagricoltura Ferrara Francesco Manca. Garagnani ha sottolineato il difficile momento – contrassegnato dalla crisi e da sistema che va assolutamente rivisto – per molti coltivatori che non sono affatto nemici dell’ambiente, come insinua una bizzarra ideologia green, ma piuttosto ne sono i primi custodi grazie al loro ruolo insostituibile nella salvaguardia dei nostri campi. Gli agricoltori sono i primi guardiani del nostro ambiente, grazie al loro lavoro quotidiano. Dopo gli interventi degli ospiti le conclusioni sono spettate a Beatrice Lodi: "In famiglia respiro politica da quando sono nata, una passione che ho ereditato e che voglio mettere al servizio del partito di Giorgia Meloni e dei cittadini ferraresi".