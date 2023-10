I commercianti fanno squadra, ecco il tavolo di lavoro provinciale

L’assessore regionale al Commercio Andrea Corsini ha presentato a Portomaggiore la nuova legge regionale sul commercio; in sala consiliare gli hanno fatto corona il consigliere regionale Marcella Zappaterra e il vice presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna Paolo Govoni, oltre alle rappresentanze delle associazioni di categoria e di portuensi. "Occorre affrontare il tema del commercio con serietà, pragmatismo e senza populismi, anche attraverso l’istituzione di un Tavolo di lavoro provinciale – sottolinea Enrico Belletti, assessore al Commercio - Su questo il vice presidente Govoni è stato chiarissimo nella massima disponibilità di offrire la sede qualificata della Camera di Commercio come luogo ideale per dar vita al progetto. E noi da domani cominceremo a coinvolgere in questa iniziativa anche gli altri Comuni che vorranno lavorare insieme". Il percorso è cominciato all’inizio di settembre, quando l’amministrazione comunale di Portomaggiore ha dato avvio al Tavolo di lavoro sul commercio.