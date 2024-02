"I Comuni fanno cassa con i diritti di segreteria"

"I sindaci fanno cassa con gli aumenti sui diritti di segreteria in vigore dal 1° gennaio". E’ la denuncia di Alex Baricordi, capogruppo del Centro Destra Civico all’interno del consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie". Baricordi rileva che la giunta dell’Unione dei Comuni, composta dai sindaci Elena Rossi, Andrea Baldini e Dario Bernardi, ha disposto un considerevole aumento dei diritti di segreteria per le pratiche urbanistiche a partire dal 1° gennaio scorso. "I tre sindaci del Pd – afferma Baricordi - certamente coerenti con il loro metodo di mettere le mani nelle tasche di cittadini e imprese, fanno cassa aumentando spropositatamente le tariffe dei diritti di segreteria relativi agli atti urbanistico-edilizi, che incrementano mediamente dal 10% al 50%, ma soprattutto rincarano in maniera smisurata i diritti di visura per gli accessi agli atti, dove in certi casi si arriva a pagare il 600% in più solamente per richiedere copie di pratiche già depositate agli atti. Tutto questo a fronte di un servizio che, nella sostanza, non è stato né cambiato né migliorato nel suo complesso". Chi pagherà questo conto salatissimo, si chiede Baricordi? "In prima battuta saranno i professionisti e i tecnici, quali geometri e ingegneri, a scontrarsi con questa realtà. Ma i soggetti veramente tartassati saranno i cittadini e le imprese di Ostellato, Argenta e Portomaggiore, che vedranno lievitare i costi delle parcelle per le loro pratiche edilizie". Di qui la richiesta di un intervento "di mitigazione delle tariffe, in modo da renderle meno impattanti per le tasche di cittadini e imprese".

Franco Vanini