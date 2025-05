"I concerti?. Fino a mezzanotte"

Un altro giovane pone l’accento anche sul volume della musica. Ecco Andrea Buini che spiega: "Credo che bisogna rispettare anche tutti coloro che abitano nella zona dei concerti, dalla città al litorale. Va bene la musica e il divertimento, ci mancherebbe, ma bisogna trovare una soluzione con dei limiti di orario e non solo. Si pensi anche a misurare i decibel affinché si possa trovare un equilibrio tale da non alterare la convivenza tra locali e il contesto residenziale in cui si trovano. Un percorso che sicuramente può essere possibile. I concerti in città, credo che debbano rispettare la mezzanotte e non andare oltre".