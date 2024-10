I consigli anti-spreco. In un libro 59 ricette: "Qui del nostro pane non si butta via niente"

Un ricettario che valorizza e ‘riutilizza’ il pane raffermo contro lo spreco. Ieri mattina, nella sala giunta della Cciaa di Ferrara, si è tenuta la presentazione, in occasione della giornata mondiale del pane, di un libretto con le 59 ricette divise per Regione che utilizzano il pane raffermo. Il libretto già da oggi sarà nei panifici ferraresi. Il progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione di Centro Consumatori Italia, Confesercenti Emilia Romagna e AssoPanificatori.

Ad illustrare i dettagli Paolo Govoni, vice presidente Cciaa di Ferrara e Ravenna, Davide Trombini, mastro gastronomo Fiesa Confesercenti, Rosario Trefiletti, presidente Centro Consumatori Italia, Alessandro Partigiani, presidente provinciale Assopanificatori Confesercenti Ferrara, Alessandro Orsatti, presidente provinciale Fiesa Confesercenti e Marco Pasi, direttore regionale Confesercenti Emilia-Romagna. Ha moderato Alessandro Osti, direttore Conferesercenti Ferrara. "Un bel progetto di valorizzazione – ha ribadito Paolo Govoni – per il settore dei panificatori. Noi siamo a disposizione quando si tratta di promuovere queste iniziative a favore degli imprenditori e dei cittadini". Il progetto del ricettario nasce anche dalla volontà di sensibilizzare alla riduzione dello spreco e per valorizzare il pane, anche utilizzando ricette particolari e semplici. Un’occasione per ribadire l’importanza del ruolo e lavoro dei panificatori, la loro funzione sociale. "Siamo di fronte ad un prodotto alimentare – ha proseguito Rosario Trefiletti – che non ha eguali rispetto a tutti gli altri. Il pane è un bene assoluto e nell’ottica di evitare gli sprechi, abbiamo elaborato questo ricettario, distribuito ai cittadini gratuitamente, si tratta di una prima fase. Vogliamo implementare questo progetto".

L’obiettivo delle ricette è quella di creare piatti con il pane ‘raffermo’, ovvero, il pane vecchio o meglio quello non più fresco ed indurito. "Questo libro di ricette è un omaggio – precisa Davide Trombini – a quel sapere antico, una guida per tutti coloro che vogliono riscoprire e tramandare l’arte della panificazione. È un invito a mantenere viva la tradizione, a continuare a raccontare le storie legate al pane, a nutrire non solo i nostri corpi, ma anche le nostre anime". Il ricettario che sarà distribuito anche nelle città di Modena e Ravenna. "L’intento è quello – conclude Marco Pasi – che si possa estendere a tutta l’Emilia Romagna, con la volontà di promuovere il ruolo importante dei panificatori nei nostri territori".

