I consorzi in azione per controllare i livelli "Ci siamo mossi in anticipo, squadre no-stop"

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha giocato d’anticipo: nelle ore precedenti all’allerta Gialla emanata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha effettuato le manovre idrauliche di abbassamento delle quote dei canali ed effettuato la pulizia delle griglie degli impianti. Le squadre di intervento operative da due giorni, 24 ore su 24, per fronteggiare l’emergenza. La situazione critica è stata provocata dagli oltre 100 millimetri di pioggia caduti in meno di 24 ore nell’area occidentale della Provincia - con picchi di quasi 150 mm. "Stiamo lavorando incessantemente – spiega il presidente del Consorzio Stefano Calderoni – per risolvere le criticità e consentire il deflusso delle acque". Il Consorzio della Bonifica Burana è in massima allerta per la sicurezza idraulica dei territori di valle ed ha attivato le idrovore degli impianti. Continuano le operazioni sulla rete di canali del Consorzio per accogliere e fare transitare i 150 mm di pioggia caduti in 24 ore nella zona di Bondeno.