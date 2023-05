I conti della sanità Sant’Anna e Ausl, la razionalizzazione tiene a galla i bilanci

di Federico Di Bisceglie

Pur tra qualche mal di pancia (in particolare dei sindaci di centrodestra astenuti o in alcuni casi hanno votato contro) i bilanci delle aziende sanitari sono stati approvati. L’ok ai documenti finanziari (consuntivi 2022) è arrivato ieri al termine della Conferenza territoriale socio-sanitaria. Sul piano economico, come ha spiegato la direttrice delle aziende Monica Calamai, è stato avviato un robusto piano di razionalizzazione della spesa, che ha portato un disavanzo di 5,8 milioni per l’Ausl e di 4,5 per l’azienda ospedaliero-universitaria. Va detto che, a preventivo, il ‘buco’ per entrambe avrebbe dovuto essere molto più profondo. Per l’Ausl, nel bilancio preventivo, si stimavano 37 milioni di disavanzo, per Cona 22. Un punto sul quale insiste a più riprese Calamai è che questi risultati sono stati ottenuti attraverso una razionalizzazione che, però, non ha riguardato il personale sanitario. Anzi, dati alla mano, il personale dell’azienda Usl tra il 2019 e il 2022 è cresciuto di sette punti percentuali, mentre quello di Cona del 5,5%.

Nel frattempo, prosegue l’impegno delle aziende per ridurre i tempi di attesa. Tornando al documento economico, in sostanza, si può dire che i bilanci delle due aziende chiudano in sostanziale pareggio, tanto più che la Regione – attraverso il suo bilancio – ‘coprirà’ il disavanzo di Ausl e Cona. Le novità annunciate da Calamai riguardano sia il versante dell’emergenza-urgenza (che resta prioritario), sia la medicina del territorio. A partire dal mese prossimo aprirà a Cona il ‘see and treat’ mentre a settembre aprirà ad Argenta. Si amplia ‘l’offerta’ degli ambulatori a bassa complessità (Abc) anche sul territorio. Nasceranno infatti a Copparo (con l’erogazione del servizio per dodici ore) e a Portomaggiore (con un servizio che coprirà sei ore), tra giugno e luglio. A Cento l’Abc aprirà entro fine. A Comacchio invece partirà il ‘piano estate’ con un potenziamento dell’ambulatorio e un irrobustimento dell’orario, che arriverà a coprire dodici ore. A Ferrara, quello nella Cittadella San Rocco, aumenterà l’orario fino a 16 ore. Una riorganizzazione è prevista anche sul versante delle guardie mediche. Prima di tutto l’Ausl ‘accentrerà’ le risposte del servizio in un unico numero di telefono ed eliminerà tre sedi sul territorio. Questo però – assicura Calamai – non a detrimento del servizio. I medici, infatti, saranno più sul territorio e visiteranno a domicilio. I mezzi di soccorso. L’automedica di Copparo, sarà spostata all’hub di Cona (punto sul quale il sindaco Fabrizio Pagnoni non poteva che dissentire), mentre quella di Argenta diventerà un’auto con infermiere.