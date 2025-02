I conti di casa, lezione di finanza

Tornano gli appuntamenti in modalità webinar sul tema dell’educazione finanziaria. Si riparte oggi con un doppio incontro, alle 10 e alle 16, dal titolo ‘I conti di casa’, durante il quale il relatore offrirà consigli pratici per gestire al meglio il bilancio familiare. Giovedì sarà invece la volta di ‘La gestione del credito’, sempre in doppio appuntamento alle 10 e alle 16, in cui verranno forniti suggerimenti su come pianificare i propri progetti di vita attraverso un uso consapevole del risparmio e delle soluzioni di finanziamento. Questi incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli in linea con i propri obiettivi personali e familiari. I webinar saranno accessibili a tutti i cittadini, con sottotitoli e interprete Lis.