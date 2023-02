"I conti sono solidi Confermate le misure per alleggerire il peso delle imposte"

"Anche quest’anno approviamo un bilancio solido che ha già ricevuto il parere favorevole dei revisori (senza rilievi) e, coerentemente con l’impegno preso, non abbiamo aumentato le tasse, confermando e potenziando servizi e investimenti, nonostante l’impatto economico notevole legato agli effetti della congiuntura internazionale (+112 per cento di spesa energetica dal 2021 al 2022) e all’onda lunga della crisi Covid". Il sindaco Alan Fabbri e l’assessore al Bilancio Matteo Fornasini incassano il primo risultato sul bilancio, il parere dei revisori, e si apprestano ad affrontare il Consiglio comunale. La premessa metodologica che fa il sindaco è quella di "essere ben disposto a eventuali proposte che arriveranno dalle opposizioni". Purché non si tratti di "critiche pregiudiziali". A ogni modo, al di là dell’illustrazione del documento economico ieri pomeriggio in Commissione consiliare, l’atto approderà in discussione attorno alla metà del prossimo mese. Ma torniamo al merito. Sia Fabbri che Fornasini calcano la mano su un punto che è diventato ormai parte identitaria del mandato: evitare di alzare la pressione fiscale. "Non solo non abbiamo alzato le tasse a cittadini e imprese – scandiscono gli amministratori – ma abbiamo confermato le misure per alleggerire le imposte, già introdotte negli scorsi anni". Il dato saliente è quello degli investimenti, che l’amministrazione ha deciso di distribuire a raggiera sull’intero Comune. "Tenendo in considerazione – illustrano – la complessità del territorio, e tenendo presente la necessità di portare avanti progetti sia in centro, che nelle tante frazioni". Sul Pnrr, Fornasini in particolare sottolinea che "altre città, anche più grandi della nostra, sono riuscite a catalizzare meno risorse rispetto a quelle intercettate da Ferrara". Fabbri rivendica dal canto suo una grande attenzione "sul versante delle scuole, della cultura e del turismo: la mostra organizzata a palazzo dei Diamanti sta già dando esiti al di sopra di ogni più rosea aspettativa".