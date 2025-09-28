I controlli anche dal cielo. Identificazioni e denunce

Settimana densa di controlli quella appena trascorsa per i militari del comando provinciale carabinieri, che ha visto impegnati sul campo complessivamente più di trenta equipaggi. L’articolato dispositivo, principalmente finalizzato alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha setacciato le principali zone del centro per estendersi oltre l’estrema periferia a sud della città, con l’impiego di pattuglie composte da militari della sezione radiomobile e delle stazioni. Le operazioni a terra, in questo caso, sono state monitorate dall’alto con l’ausilio di ‘Fiamma’, l’elicottero Augusta A109 (modello biturbina utilizzato per i servizi di pattugliamento aereo, ricerca, soccorso e supporto alle operazioni di terra) del Nucleo carabinieri elicotteri di Forlì, che ha effettuato un’attività di ricognizione sulla città estense, focalizzando l’attenzione sulle zone più a rischio di degrado. L’attività ha portato ad identificare complessivamente 206 persone e a denunciare una donna sorpresa a rubare all’interno di un esercizio commerciale del centro e un uomo sottoposto all’obbligo di permanenza in casa dopo le 20, che è stato rintracciato a notte inoltrata fuori dall’abitazione, senza aver alcun tipo di autorizzazione dalle autorità. Inoltre nel confinante Comune di Poggio Renatico, i carabinieri del luogo hanno sorpreso, mentre passeggiava a piedi per le vie del paese, un 50enne risultato essere il destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della procura. L’uomo, al termine degli accertamenti del caso, è stato accompagnato in carcere dove dovrà scontare una pena di cinque anni e sette mesi di reclusione, per reati in materia di stupefacenti commessi alcuni anni fa.