I cori regalano magia. É il concerto per la festa di San Paolo

Nella parrocchia di Santo Stefano, in piazza Saint Etienne, oggi il concerto per la festa di San Paolo. Protagonisti dell’evento saranno il coro “I Polifonici della Schola Cantorum” e il “Diamond Ensemble” su testi paolini. Il concerto alle 20.45. La serata con il coro ‘I Polifonici della Schola Cantorum’ diretti da Alberto Bianchi, insieme con il Diamond Ensemble e la voce del soprano Mirella Golinelli. In programma ci saranno musiche e meditazioni su testi paolini a cura di monsignore Massimo Manservigi, parroco di Santo Stefano e San Paolo. In scaletta sono previsti brani dei giganti della musica. Tra questi Bach, Haendel, Vivaldi, Frisina e tanti altri. L’incontro è aperto a tutti, gratuito. Il concerto si colloca nell’ultima giornata della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani nonché a pochi giorni di distanza dalla giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei. Un evento significativo anche in attesa della riapertura ai fedeli e ai turisti della chiesa di San Paolo, chiusa ai visitatori dal 2007 e tutt’ora oggetto di un imponente lavoro di recupero a 360 gradi, dopo i danni subiti dal terremoto e dal tempo. Sarà anche un momento per fare il punto sui restauri della splendida chiesa.