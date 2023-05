I corti degli alunni del Cosmé Tura Baby attori e registi all’Apollo

Oggi alle 9.30 al cinema Apollo verranno presentati cinque cortometraggi scritti ed interpretati dagli alunni delle quinte primarie delle scuole di Pontelagoscuro, Barco e Francolino. In una matinée al cinema avrà luogo la fase conclusiva del progetto “cinEmozioni: il cinema nella pluralità del colore’, che ha visto l’istituto comprensivo Cosmé Tura come capofila. Più di 500 alunni delle scuole dell’infanzia e primarie di Pontelagoscuro, Barco e Francolino hanno (ri)scoperto il cinema nelle sue molteplici sfumature grazie all’intervento finanziato dal Piano nazionale di educazione all’immagine per le scuole promosso dal ministero della Cultura e dal ministero dell’Istruzione. ‘CinEmozioni’ è partito a gennaio con una formazione per docenti finalizzata a una visione più puntuale e consapevole dei linguaggi, delle tecniche e dell’uso didattico delle opere cinematografiche. Nel frattempo i bambini hanno iniziato la loro esperienza cinematografica prima lasciandosi andare all’incanto del cinema. Grazie all’esperto di educazione visiva Mauro Maugeri hanno riflettuto sullo stupore narrativo del cinema, cercando di afferrare alcuni meccanismi specifici.