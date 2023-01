"I costi decollano, ma gli incassi crollano In dieci anni hanno chiuso duemila imprese"

di Matteo Radogna Tutto l’anno sul campo: coi piedi nel fango o il sole sulla schiena. Freddo, canicola o clima torrido, gli agricoltori vanno avanti. Ma fino a quando? Se lo chiedono le associazioni agricole di fronte a un cambio generazionale mai davvero realizzato e, soprattutto, alle prese con i rincari. L’ultimo è quello del gasolio, che getta nuove ombre su un futuro sempre più incerto. L’agricoltura, come detto, non è un settore per giovani: nel Ferrarese sono appena il 3 per cento i trentenni che hanno deciso di provare questa sfida e, negli ultimi dieci anni, sono duemila le aziende ad aver chiuso i battenti. Numeri da profondo rosso dovuti anche al balzo dei beni energetici, che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole strozzate da aumenti dei costi che costringono a spegnere le serre di fiori ed ortaggi, a lasciare le barche in banchina e a tagliare le concimazioni dei terreni con il raddoppio dei costi delle semine. Gli aiuti statali e comunitari, del resto, si stanno riducendo. Ma, come sottolinea il presidente di Cia Ferrara Stefano Calderoni, la speranza è l’ultima a morire: "Si auspica che il credito d’imposta del 20% delle spese per il carburante sostenute...