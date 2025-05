I criteri d’assistenza ai bambini disabili

La giunta comunale di Ferrara ha approvato la delibera con cui vengono definiti criteri e procedure per sostenere l’assistenza educativa ai bambini e ragazzi con disabilità iscritti ai centri estivi privati aderenti al progetto regionale di conciliazione vita-lavoro per l’estate 2025. Si tratta di un tassello importante della programmazione estiva cittadina, volta a sostenere l’inclusione reale e a tutelare il diritto di ogni bambino a vivere esperienze educative e sociali significative anche durante la pausa scolastica. Inoltre l’iniziativa permette una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie ferraresi che in questo modo hanno un accesso di qualità anche ai servizi estivi. Lo scorso anno il Comune ha accolto nel sistema dei centri estivi a gestione pubblica o in convenzione circa 173 bambini con certificazione di disabilità, stanziando oltre 400mila euro per progetti di inclusione educativa. Anche per l’estate 2025 pertanto l’intenzione della Amministrazione comunale è di garantire interventi flessibili, calibrati sui bisogni dei singoli minori.