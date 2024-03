I ‘custodi’ della cattedrale. Capitolo, i nuovi canonici. Cerimonia col vescovo nel giorno di Pasqua

Francesco Viali, Roberto Solera e Stefano Zanella sono i tre nuovi canonici del Capitolo della cattedrale, nominati dall’arcivescovo Gian Carlo Perego con decreto del 5 febbraio scorso. Il rito liturgico dell’immissione canonicale avverrà in Cattedrale il giorno di Pasqua, durante il Pontificale arcivescovile delle 17.30. Per l’occasione, saranno presenti anche i canonici di Comacchio e quelli di Massa Fiscaglia. "Vi sono luoghi che rimangono indelebilmente legati a momenti e circostanze fondamentali della propria crescita umana e spirituale – ha affermato Viali –. Nel mio caso la cattedrale e l’immagine della Madonna delle Grazie in essa custodita sono stati segni che mi hanno consentito, nei primi anni di sacerdozio, durante gli studi romani, di mantenere vivo quel legame con la chiesa locale nella quale sono stato generato nella fede e in cui sono stato incardinato come sacerdote. Immergendomi nella pastorale prima a sant’Agostino, poi nell’unità pastorale Borgovado e da un anno a Santo Spirito, la cattedrale è stata vista come quella casa in cui maturare nel ministero sacerdotale, percependo come inestimabile ricchezza e dovere la comunione col vescovo, con i confratelli e con le comunità parrocchiali che la animano".

Solera, originario della parrocchia di Santa Croce (Migliarino), classe 1981 e prete dal 2006, è stato, tra le altre cose, amministratore parrocchiale di Santa Maria del Perpetuo Soccorso, la

parrocchia di Borgo Punta. "Per me – afferma – è un grande onore entrare ora a far parte del Capitolo, quel gruppo di sacerdoti a cui sono affidate la cura e la responsabilità della nostra basilica cattedrale: oltre ad essere uno scrigno di bellezza, arte e spiritualità, e oltre a custodire un legame unico con la Santa Sede e con la Chiesa universale lì sono stato ordinato diacono e prete". Per Stefano Zanella, nato a Ferrara e battezzato a San Paolo, "la piazza è stato il parco giochi della mia infanzia. La nonna, soprattutto dopo un capriccio, mi portava in cattedrale con queste parole: ‘Accendiamo una candela alla Madonna delle Grazie, che tu diventi più buono’. Questa notizia mi rende veramente felice, non tanto per il titolo in sé, che ha quell’odore di antico o di onori che si devono meritare sul terreno di gioco, quanto perché la cattedrale è stata da sempre un punto di riferimento per me e la mia vocazione. Mentre cercavo di capire se il Signore mi stava chiamando a seguirlo nel sacerdozio ministeriale, ogni mattina andavo alla celebrazione eucaristica delle 8 in cattedrale. Il servizio liturgico in seminario, l’ordinazione diaconale e presbiterale poi, hanno consolidato il rapporto con questo scrigno di fede e di cultura. Avendo poi dovuto lavorare per ripristinare strutturalmente la basilica, mi sono reso conto che quei pilasti e quelle facciate di pietra e marmo racchiudono tesori di inestimabile valore". La chiamata a questo servizio, chiude don Zanella, "con due amici, mi rende ancora più responsabile a far sì che la cattedrale non sia solo un luogo di culto ma possa ritornare a far parlare di sé come nelle epoche passate".