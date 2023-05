I danni della tromba d’aria Ecco il bando per le imprese

Arriva a conclusione il bando “coperture” in favore delle imprese bondenesi colpite dalla tromba d’aria del 17 agosto e dalla pioggia battente del 19 agosto. Complessivamente, sono stati erogati 230 mila euro a quaranta realtà imprenditoriali locali, non soltanto del comparto artigianale ma anche agricolo. "Un bando frutto della condivisione fra il nostro Ente, la Camera di Commercio di Ferrara e l’agenzia per lo sviluppo Sipro, senza dimenticare i preziosi contributi delle associazioni di categoria e degli stessi imprenditori – commenta il sindaco, Simone Saletti –. Con questa erogazione di fondi, compiamo un altro passo verso la tanto attesa normalità". Venti delle quaranta imprese finanziate dal bando hanno ottenuto l’assegnazione massima di risorse, pari a 7 mila euro cadauna. La formulazione della graduatoria finale, a causa di questa coincidenza temporale, è stata completata in questi giorni di maltempo diffuso in Regione. Il sindaco Saletti si mostra ben conscio della situazione: "Per quanto la città di Bondeno sia uscita sostanzialmente indenne dalle alluvioni degli ultimi giorni, purtroppo siamo ben a conoscenza della drammaticità di tali fenomeni. Mi stringo alle comunità in difficoltà – chiosa il primo cittadino –, valutando a livello istituzionale quali possano essere le più idonee azioni di solidarietà che si potrebbero adottare per sostenere le comunità colpite".