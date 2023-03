I dati della Fondazione Migrantes "In un anno 570 richieste di asilo"

di Francesco Franchella

Acqua fresca nel deserto. In giorni di polemiche e in un clima generale che, parlando di immigrazione, si riduce quasi sempre a sterili contrapposizioni, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara ha fatto parlare i numeri.

L’occasione è stata la presentazione, ieri pomeriggio, del rapporto 2022 della Fondazione Migrantes: ‘Diritto d’asilo. Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati’. L’oggettività parte, innanzitutto, dai dati. Per quanto riguarda il territorio di Ferrara – come ha spiegato Elisabetta Balsamo, dirigente, fino a dicembre 2022, dell’Ufficio Immigrazione della questura – "l’anno trascorso è stato particolarmente intenso e impegnativo, anche alla luce degli eventi internazionali, come la guerra in Ucraina". In particolare, a Ferrara, sono state formalizzate 570 nuove domande di asilo, dato che va sommato a tutti i già richiedenti asilo, e rilasciati oltre 250 permessi di soggiorno per protezione speciale. Da febbraio 2022, poi, sono stati rilasciati 1919 permessi di soggiorno per l’emergenza Ucraina, "per lo più donne e bambini".

Ma bisogna ricordare come questi dati, che riguardano solo la sezione dei richiedenti asilo dell’ufficio, vadano sommati all’attività svolta per i cittadini stranieri che richiedono permessi di soggiorno per motivi di lavoro, famiglia e salute. In totale, nel 2022, sono stati rilasciati oltre 12mila permessi di soggiorno. In questo momento, nei Cas (centri di accoglienza straordinari) di Ferrara, ci sono 779 richiedenti asilo che fanno capo alla prefettura. Nei progetti di accoglienza comunali, invece, ce ne sono 247.

I numeri, tuttavia, vanno interpretati e spiegati. In questo solco, interviene il Report 2022 di Migrantes, insieme al suo presidente, l’arcivescovo Gian Carlo Perego, alla sua prima uscita pubblica dopo la polemica dei giorni scorsi con il sindaco Alan Fabbri. Insieme a lui, si sono espressi anche Cristina Molfetta (Migrantes) e Gianfranco Schiavone (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione). Il report 2022, "non è solo quantitativo – spiega Perego – ma anche qualitativo, con storie e approfondimenti. Il rapporto – aggiunge – ci fa incontrare la verità di questa realtà, superando letture ideologiche e pregiudiziali. Inoltre, sottolinea i problemi della legislazione: è vero che ci sono il diritto d’asilo e la protezione internazionale, ma ci sono anche problematiche legate all’esigibilità di questo diritto". E in merito al titolo del report, ‘Costruire il futuro con i migranti e i rifugiati’, "non si tratta soltanto di guardare la cronaca, ma di costruire un progetto con i migranti, coniugando i verbi: accogliere, tutelare, promuovere e integrare".

È una realtà mutevole, "una sfida per il nostro futuro, che non può che essere costruito nell’incontro e nella costruzione di una nuova città, che si contrapponga ai muri". Sul tema – di fronte agli studenti di Cliniche Legali, Diritto europeo dell’Immigrazione e di Sociologia del diritto di Unife e affiancato da Orsetta Giolo e Alessandra Annoni del Dipartimento di Giurisprudenza di Unife – si spende anche il prefetto, Rinaldo Argentieri, con un forte richiamo al "realismo. Si parla di uomini, donne, bambini. Il presidente della Repubblica ci indica una reazione con azioni concrete, con un taglio pratico, al di là delle ideologie. Il rapporto si inserisce in questa prospettiva: la prospettiva di un’immigrazione scevra da letture ideologiche e faziose".