I dazi di Trump, calice amaro. Vignaioli e cantine vedono rosso: "Così salta il mercato del vino"

Non sono i dazi e la faccia di Donald John Trump a popolare di incubi le notti di Carlo Bertelli, vignaiolo. Piove, piove e ancora piove. Un fiume d’acqua che cade dal cielo, sui suoi vigneti, sull’uva. Si sveglia di soprassalto, l’incubo è ancora lì. Fuori dalla sua finestra. "Sono due anni che non produco più nulla, manco un acino d’uva, nemmeno una bottiglia di vino".

Annate amare in cantina. "Nel 2023 – racconta, la campagna a Bondeno, dove il lambrusco è più dolce – ho perso tutto, i campi sott’acqua". Del 2024 ricorda maggio. "Un freddo improvviso". Poi una data, il 14 agosto. "Si sono aperte le cateratte del cielo, poi giù grandine a secchi sulla Barchessa, la mia azienda. Perso tutto. Non sono un ragazzino, ma in vita mia non ho mai visto tanta pioggia". Quanta acqua, quasi una vendetta del cielo per lui e sua moglie Nadina che fanno vino. Ci hanno messo amore e soldi. "Le piante adesso si sono riprese, spero in una buona annata", incrocia le dita, qualche goccia di pioggia cadeva leggera anche ieri. Ma ci sono i dazi. "Il nostro lambrusco – precisa – non vola verso gli Stati Uniti, direttamente non dovremmo avere effetti negativi". Ma... "Ma la nostra uva finisce in una cantina sociale che esporta in Usa il lambrusco, il rischio è che la paghino meno proprio per effetto della contrazione del mercato con l’estero, il vino resta tutto qui". Annunciano sole per oggi anche sul mondo di Bertelli, socio Coldiretti, località ‘Fruttarola’, Gavello. A separare due province – Ferrara e Modena – c’è un canale, il Dogaro. "I dazi rischiano di far saltare il mercato", aggiunge. Suona la stessa campana a Vigarano Mainarda, in via Della Vite, una storia di famiglia scritta tra i filari dell’azienda vinicola Mattarelli. Primo dopoguerra, un sogno inciso su un bancone zincato. Umberto Mattarelli, il capostipite, si stancò di servire vino fatto da altri e pensò di produrlo lui. Trasformò l’osteria, che gestiva, in un’azienda vinicola. Che porta avanti una tradizione, sotto un tempo folle che alterna fiumi di pioggia a siccità, il sole che picchia in testa e sui grappoli. All’orizzonte, non un orizzonte sereno, ora ci sono i dazi americani. Spiega Emanuele Mattarelli: "In questo momento non abbiamo esportazioni verso gli Usa, ma è chiaro che gli effetti della politica protezionistica del presidente Trump finiranno per pesare su un settore cruciale per il nostro paese". E precisa: "Milioni di bottiglie che dovevano partire per gli Stati Uniti non varcheranno i confini, resteranno nel nostro paese. Cosa succederà?". Non ci vuole un enologo per misurare i ’gradi’ di questo scenario. "Con la sovrapproduzione i prezzi caleranno per forza. Quel vino che doveva andare da qualche parte e che resta invece qui sarà un bel problema per tutto il mercato interno che non riuscirà certo ad assorbirlo. La preoccupazione è forte". Ancora più forte in realtà per i consumi di una bevanda che attraversa un momento non proprio roseo. "Dal 2014 al 2024, il consumo procapite è calato da 55 a meno di 27 litri all’anno". Un crollo. E la paura di perdere la patente per un bicchiere di troppo ha scavato ancora nei volumi di bollicine. Dai campi agli scaffali un’unica voce si leva contro i dazi. "Sono politiche sbagliate, che compromettono l’economia. Tra l’altro parliamo di prodotti cruciali per il made in Italy", afferma Paola Bucchi, un sabato mattina all’enoteca Massimo di Massimo Miglioli. Bottiglie schierate lungo la parete a difendere una tradizione, bottega storica, simbolo della Ferrara da bere.