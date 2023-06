I detenuti fanno gli attori Agnusdei tra gli applausi sul palco del Comunale

Nei giorni scorsi sono saliti sul palco del Comunale di Ferrara gli attori detenuti della casa circondariale Satta di Ferrara. Gli attori del progetto di teatro carcere hanno portato in scena per la prima volta al di fuori dell’istituto detentivo AgnusDei, che era stato presentato a dicembre 2022. Il progetto di teatro carcere è nato nel 2005 su iniziativa di Horacio Czertok, cofondatore di Teatro Nucleo. E’ curato da Marco Luciano. Agnusdei è ispirato alle “Lettere dal carcere” di Gramsci. Lo spettacolo con la collaborazione di Horacio Czertok e della tirocinante Marta Schettino. In scena gli attori detenuti Rimi, Luigi, Robertino, Alfredo, Nino, Antonio, Alessandro, Miranda. Con la partecipazione di Andrea Zerbini e Gianandrea Munari.