I Diamanti si preparano per Chagall. Urban: "Sarà una mostra evento. Spazi, bene l’idea di un’arte diffusa"

"La mostra su Chagall sarà un grande evento di richiamo per la nostra città". Nel suo duplice ruolo di vicepresidente di Ferrara Arte e di direttore generale di Confcommercio, Davide Urban ricorda i prossimi appuntamenti ai Diamanti e fa il punto sui rapporti tra cultura, città e mondo economico ferrarese.

Dopo Mucha e Boldini, che ha richiamato circa 15mila visitatori, quali appuntamenti sono in arrivo ai Diamanti?

"Dall’11 ottobre arriva la mostra ’Chagall, testimone del suo tempo’, dedicata al grande pittore russo-francese. Una mostra stupenda, che rappresenta la grande forza evocativa delle nostre rassegne a Palazzo dei Diamanti e che, ne sono certo, sarà un successo e un grande valore aggiunto per la nostra città".

Sono allo studio iniziative di promozione che coinvolgano anche il tessuto produttivo?

"Sì, già si respira grande attesa da parte delle attività commerciali e come associazione stiamo organizzando una iniziativa in via Borgo Leoni: qui verranno affisse immagini realizzate ad hoc che anticipano la mostra". Dopo Chagall cosa arriverà?

"A seguire avremo la mostra su Andy Warhol. Quindi due rassegna di prestigio: un grande volano sotto il profilo turistico".

Non sono mancate, negli anni scorsi, alcune polemiche per i numeri non troppo incoraggianti di alcune mostre: qual è il bilancio di questi anni?

"Con la nuova governance di Ferrara Arte abbiamo superato, in totale, il milione e 200mila ingressi. E’ un dato fondamentale perché sempre più la cultura si dimostra volano economico. Per questo, come sistema Confcommercio, abbiamo costituito ’Impresa Cultura’ che mette in rete le professioni e tutto il mondo legato alla cultura. Lanciando questa iniziativa, abbiamo illustrato i dati SWG sulle tendenze di spesa degli emiliano-romagnoli per la cultura e i dati sono molto interessanti".

Ne può ricordare qualcuno?

"Il primo è che il 71 % dei turisti che scelgono la cultura come motivo di vacanza poi pernotta in una struttura ricettiva alberghiera. Non è un caso che Ferrara abbia superato il mezzo milione di presenze turistiche. Inoltre, in Emilia Romagna la spesa media mensile per la cultura è di 95,9 euro a fronte di una media nazionale di 86 euro. Il 27 per cento del denaro è speso per visitare mostre".

Facciamo il punto sugli spazi espositivi dato che inizieranno a breve i lavori in Castello?

"Importante la riapertura di Palazzo Massari dal 2026 che arricchirà la città di un nuovo importante spazio espositivo dove torneranno i capolavori del Boldini. Poi è appena stata restaurata e riaperta la Palazzina Marfisa. Il grande merito di questa amministrazione è stato anche quello di aver riqualificato e riaperto vari spazi della città. Adesso si tratta di lavorare per promuovere una sorta di arte diffusa: non solo palazzo dei Diamanti, luogo simbolo, ma collezioni d’arte e rassegne anche in tutti gli altri palazzi storici rinascimentali".

È operativo Vittorio Sgarbi?

"Nonostante il periodo difficile che sta attraversando, Vittorio resta l’anima di Ferrara Arte e la persona con la quale, assieme a tutti, si sono sviluppati e si stanno sviluppando i contenuti e la linea artistica della Fondazione, in collaborazione con la struttura tecnica. Il Cda, con Federica Righetti, Andrea Susmel e Taira Mora, lavora bene: ringrazio il sindaco per la fiducia e Confcommercio che mi dà possibilità di fare questa esperienza".

re. fe.