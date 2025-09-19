I dipendenti Berco organizzano la festa della pesca

Domenica il Circolo Dipendenti Berco organizza il 24esimo Memorial “Vezio Bertoni”, festa della pesca dedicata ad adulti e bambini con un massimo di tre canne, che si disputerà lungo il canale Naviglio, nei pressi del Museo “La Tratta”. Il tradizionale evento, realizzato in collaborazione con Csain (Centri Sportivi Aziendali e industriali) Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Copparo, è intitolato a Vezio Bertoni che, aprendo nel 1918 un’officina per la riparazione di biciclette, accese la scintilla che portò alla successiva nascita di Berco, grazie alla collaborazione con l’imprenditore Roberto Cotti. Il raduno è fissato per le 7 del mattino, poi dalle 8 prenderà inizio la gara che si concluderà alle 10.30. Sono previsti premi per tutti: il primo assoluto si aggiudicherà il Trofeo Circolo Dipendenti Berco e un fiocco di prosciutto; ai bambini sarà consegnata la coppa di partecipazione e pesci rossi.

Ad inizio gara sarà offerta una pizzetta e una bottiglietta d’acqua a tutti i partecipanti per il ristoro e al termine vi sarà anche un rinfresco. L’iscrizione può essere effettuata entro le 12 di sabato 20 settembre presso i negozi “La Doppietta (via Fiorini 2/O, 346-3122986) e “Pedigree” (via Fiorini, 25b 0532-863996), con una quota di 10 euro. In concomitanza con l’evento, dalle 8 alle 12 sarà aperto il Museo “La Tratta”, con gli appassionati volontari dell’associazione Archeologi dell’Aria Aps pronti ad accogliere i visitatori e ad accompagnarli in un affascinante percorso tra passato e cultura. Insomma, una bella iniziativa.