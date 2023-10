I dipendenti del Comune. Più donne e più diplomati. Tutti i risultati dello studio

La stragrande maggioranza dei dipendenti del Comune di Ferrara sono soddisfatti del loro posto di lavoro. Non solo. Circa l’80% ritiene che l’organizzazione lavoro-vita familiare sia "abbastanza" o "molto" efficace. Tra l’altro, il 90% dei dipendenti dichiara di avere un contratto a tempo indeterminato. Sono solo alcuni dei dati che emergono dall’indagine sul benessere organizzativo dei lavoratori avviata internamente dall’amministrazione in collaborazione con l’Università, su un campione di 411 addetti. Dallo studio, che dovrà essere vagliato dalla Giunta (in programma martedì prossimo) emerge uno spaccato molto articolato della struttura amministrativa comunale, che passa dai dettagli anagrafici, passando per i titoli di studio fino alla valutazione, appunto, della qualità del lavoro. Nella sezione ‘il mio ente’, gli intervistati – per l’84% - dichiarano di conoscere (abbastanza o molto) l’assetto organizzativo del Comune. Oltre l’85 per cento del totale dichiara di avere un senso di appartenenza all’Ente molto forte. Tra l’altro, fra i risultati positivi, le donne sono leggermente più inclini a dichiararsi "molto" soddisfatte. A proposito di donne, è interessante notare che il Comune abbia una foltissima rappresentanza femminile. Il 74% del totale degli addetti comunali è rappresentato dal sesso femminile, il 26% da quello maschile. Su 1059 dipendenti totali, dunque, ben 779 sono donne. L’età. Malgrado lo sforzo per invertire la tendenza, i dipendenti del municipio sono in gran parte compresi nella fascia di età tra i 50 e i 59 anni (41,6%). Non ci sono grosse discrepanze, in termini di genere, tra dipendenti maschi e dipendenti femmine anche se le donne, complessivamente, risultano avere un’età leggermente più bassa (circa un anno e mezzo in meno).

Contratti. Abbiamo già detto che la quasi totalità dei dipendenti ha un contratto stabile e, in termini assoluti, la tipologia contrattuale più presente è la C, con 577 unità pari al 54,4% del totale. I dirigenti sono invece in netto calo rispetto agli anni precedenti, fermandosi a quota 21 unità, pesando nel complesso circa il 2%. Titoli di studio. Tra gli intervistati, emerge che la categoria più rappresentata sia quella dei diplomati (37,7%). Anche i laureati (con titolo magistrale) sono una folta schiera: il 36,7%. Resta un residuo di dipendenti – il 5,1% - che ha invece la licenza media. Gli spostamenti. Complici alcune politiche e iniziative di incentivazione verso la mobilità sostenibile, dal report si evince che un dipendente su quattro utilizza mezzi di trasporto ecologici come la bicicletta o il monopattino, mentre il 6% dichiara di spostarsi prevalentemente a piedi. Circa due dipendenti su tre, comunque, dichiarano di utilizzare prevalentemente l’automobile o motocicli per arrivare sul posto di lavoro. Va detto, comunque, che il tempo medio per il tragitto casa-lavoro dei dipendenti è di circa ventuno minuti.

Federico Di Bisceglie