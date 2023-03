"I dirigenti informino i consiglieri"

Una mozione per "ripristinare il clima di corretta collaborazione e tra i dirigenti e i Consiglieri Comunali, nel rispetto dei reciproci ruoli e della funzionalità degli uffici dell’Ente", ma anche per capire se il direttore generale del Comune, Sandro Mazzatorta ha "ottemperato al parere del Ministero dell’Interno" relativo all’accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali. Queste sono le richieste contenute nel documento firmato da tutti i consiglieri di minoranza. "Una direttiva del direttore generale Mazzatorta rivolta ai dirigenti – si legge nel testo - dispone che le informazioni ai consiglieri comunali possono essere rilasciate soltanto in presenza dell’assessore di riferimento. Il ministero dell’Interno, richiesto di un parere rispetto alla direttiva del direttore, ha ribadito che l’articolo 43 testo unico per gli enti locali, utilizza in senso ampio l’espressione notizie e informazioni che comprende sia il diritto di accesso alla documentazione, con rilascio di copie, sia il diritto ad essere informati sulle attività dell’Ente". Dunque l’auspicio dei consiglieri è che la direttiva stilata dal dirigente "sia stata autonoma". Perché, scrivono le minoranze, " nel caso fosse stata condivisa con il Sindaco, si registrerebbe un grave atto politico con cui l’organo esecutivo cerca di limitare l’attività di controllo del Consiglio Comunale".