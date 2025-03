I diritti naturali dei bambini, il concorso Fism

C’è ancora qualche giorno di tempo per partecipare alla quinta edizione del concorso narrativo promosso dalla Fism ferrarese, la federazione delle scuole materne. La scadenza dei termini è infatti fissata al 31 marzo. Interessante e attuale è il tema proposto, incentrato sui diritti naturali dei bambini e delle bambine.

Sono tre le sezioni del concorso rivolto, per la precisione, alla fascia di bimbi da 0 a 6 anni. Prima sezione: ‘Parole e immagini’ (un racconto dattiloscritto di un massimo di novemila battute costituito da una storia inedita). Seconda sezione: ‘Immagini che parlano da sole’ (un Silent Book con l’utilizzo di immagini capaci di sostituire il testo scritto). Terza sezione: ‘Suoni di parole’ (una filastrocca sia in forma scritta, sia in formato di file audio mp3 che espliciti la lettura del testo scritto da parte di una o più voci preferibilmente di bambini).

L’iniziativa è sostenuta dai comuni di Ferrara e Comacchio e dall’Ufficio scolastico che la patrocinano, con la collaborazione di Circi, il Resto del Carlino e la Nuova Ferrara, la diocesi di Ferrara-Comacchio, il servizio biblioteche del Comune e la biblioteca Nicolini. È un concorso nato nel 2020, che ha come ideatrice e principale organizzatrice Elisa Gottardo coordinatrice pedagogica della Fism e presidente della giuria.

a.l.