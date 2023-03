I dubbi su pistola e porto d’armi

Se la ricostruzione della sparatoria di piazzetta Schiatti costata la vita a Roberto Gregnanini sembra ormai chiara, rimangono i dubbi da parte della difesa di Michele Cazzanti riguardo alle circostanze che gli hanno permesso di ottenere il porto d’armi, nonostante la sua delicata situazione psicologica. Un interrogativo che l’avvocato Fabio Anselmo ha sollevato sin da subito, domandosi come mai avesse ottenuto il permesso per detenere quella Glock calibro 9 con la quale l’anno scorso ha sparato al collega. Nel caso su questi fatti venisse aperto un procedimento penale, il legale di Cazzanti ha sin da subito affermato di ritenersi persona offesa o comunque danneggiata insieme alla famiglia di Gregnanini. A quanto si apprende il 58enne, dopo la morte del padre che l’aveva sempre ostacolato in questo senso, si era fissato sull’ottenere il porto d’armi. Licenza che ha poi avuto dopo una visita dell’agosto 2020. La procura, su richiesta della difesa, aveva depositato le testimonianze del medico di base e della psichiatra che lo visitò proprio per il certificato necessario al rilascio del porto d’armi. Il medico riferì che il paziente soffriva di manie di persecuzione e che aveva assunto psicofarmaci, poi interrotti a causa degli effetti collaterali.