I due fronti della crisi. Domani vertici cruciali. E il sindaco di Masi apre le porte agli operai

E’ il tempo della solidarietà mentre già girano le lancette, il conto alla rovescia verso due scadenze che tengono con il fiato sospeso lavoratori e una provincia. Domani ci sarà un incontro in Regione con la Regal Rexnord. Si metteranno attorno al tavolo con Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico della Regione. Anche gli operai Ex Tollok – l’azienda di Masi Torello che ha spostato la produzione in India e licenziato 77 dipendenti – saranno a Bologna, pronti a protestare. Sempre domani, alle 19, nuovo incontro tra sindacati e vertici della Berco, impresa di Copparo, secondo fronte di crisi. Venti di rabbia e contestazione, questo l’annuncio dei sindacati, se arriverà una nuova fumata nera alla richiesta di ritirate i 480 licenziamenti.

Girano le lancette mentre si misura la vicinanza ai lavoratori. Samuele Neri, sindaco di Masi Torello, apre le porte del suo comune agli operai e alle loro famiglie. Annuncia il primo cittadino: "Mercoledì sera, alle 20,30, ho invitato tutti nella sala del consiglio comunale per un comfronto, per vederci, trovarci, studiare magari insieme soluzioni, idee per uscire da questa dolorosa pagina per il nostro paese. Sarà a tutti gli effetti un’assemblea pubblica convocata in municipio. In questo modo tutti possono intervenire, più stringenti sono invece i vincoli se convochi una seduta del consiglio comunale. Mercoledì sera tutti avranno diritto di parola, di intervenire. Spero che la gente venga numerosa, dobbiamo farci sentire, far capire che siamo uniti, che quella che senton o è la voce di un paese, non solo di qualche famiglia, perché chi lavorava lì è uno di noi". Suona quasi un appello quello di Neri. Che ricorda: "Proprio a luglio ho sposato un ragazzo e una ragazza che lavorano lì, era il 27 luglio. E adesso sono senza lavoro tutti e due, con tre figli da allevare. Sono trascorsi alcuni mesi, è cambiato tutto lo scenario, una pagina veramente drammatica per il nostro paese". "Inaccettabili", così Vincenzo Colla, assessore allo sviluppo economico della Regione, ha definito i licenziamenti alla Regal Rexnord. Domani il confronto. Oggi – di nuovo il fronte Berco – partirà la richiesta al ministro Adolfo Urso per l’apertura di un tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "Occorre che, oltre alla Regione, il Governo nazionale faccia sentire la propria voce", la motivazione alla base della richiesta dei sindacati dopo l’assemblea con i lavoratori che si è tenuta savato dinanzi allo stabilimento di via I Maggio a Copparo. All’ombra della scritta rossa della Berco, attorno a quel cingolo gigante erano in tanti. All’assemblea il segretario provinciale della Fiom Cgil Stefano Bondi, il segretario provinciale della Fim Cisl Patrizio Marzola e il componente della Rsu Uilm Simone Nonnato, Sono 480 gli esuberi sullo stabilimento di Copparo che conta 1200 dipendenti, 70 su quello di Castelfranco Veneto. Poi c’è la cancellazione della parte economica della contrattazione aziendale.

Sul "piatto" ci sono adesso le proposte dei sindacati. Il ritiro degli esuberi, l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali a disposizione, usufruendo dei 13 mesi di contratto di solidarietà ancora disponibili, e il "no" alla cancellazione della parte economica della contrattazione aziendale. Comincia l’attesa per una risposta dell’azienda che dovrebbe arrivare domani, alle 19. "Se non ci saranno passi indietro da parte dell’impresa, siamo pronti a proclamare la mobilitazione".